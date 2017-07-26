﻿ Актюбинцы сплотились в борьбе со зловонием

Актюбинцы сплотились в борьбе со зловонием

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Актюбинцы сплотились в борьбе со зловонием

На фото: Актюбинцы, обеспокоенные вонью, рассказали журналисту «Диапазона» о планах борьбы с неприятным запахом в городе. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Устав от неприятного воздуха, горожане создали инициативную группу в соцсетях против вони в Актобе. Чиновники вышли к ним на встречу, отговорили от митинга и включили в рабочую комиссию, изучающую причины зловония.

Актюбинец Ерик Орамахов открыл группу в Instagram, которая объединила горожан, ищущих ответы на вопрос, почему в городе воняет и когда решат эту проблему.

25 июля Ерик и остальные энтузиасты пришли в парк здоровья, чтобы дать интервью республиканскому каналу. В парке их встретили чиновники и сотрудники полиции. Кроме заместителя акима области Кайрата Бекенова, с энтузиастами в тот день также встретились начальники управления экологии, «Акбулака».

На следующий день в том же парке инициативная группа встретилась с журналистом «Диапазона».

Ерик подчеркивает, что ни к какому незаконному митингу и шествиям призывать не собирается.

– Я здесь родился и вырос, и я хочу получить наконец-то ответы на вопрос, почему уже на протяжении многих лет мы терпим зловонный запах. Вчера встречались с заместителем акима, чему мы были рады. Мы не ожидали, что за 4 дня наша задумка вызовет такой резонанс. Нас пригласили в рабочую комиссию. Мы постараемся стать связующим звеном с властью. Будем информировать население, что делается и как, а то люди спрашивают, почему не решается проблема плохого воздуха, а ответов нет. Сейчас составляем обращение в акимат от граждан нашего города. И будем дальше объединяться с горожанами, чтобы помочь городу решить проблему воздуха. Но мы не намереваемся проводить митинги, – рассказал Ерик Орамахов.

Во время встречи с журналистом «Диапазона» к энтузиастам подошли сотрудники силовых органов. Они стали снимать на камеру собравшихся людей.

Между тем, все больше горожан присоединяются к инициативной группе. В Сети появились фото людей, держащих плакаты с хэштегом #чистыйвоздухвактобе и #воньвактобе»

– Меня очень беспокоит этот вопрос, – говорит Сауле. – У нас много красивых мест, но не можем даже прогуляться вечером, не можем открыть форточки. Я мать троих детей и очень беспокоюсь, ведь участились дет­ские болезни. В моем окружении 5 детей из числа особенных.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя Legolas
Legolas
"Во время встречи с журналистом «Диапазона» к энтузиастам подошли сотрудники силовых органов. Они стали снимать на камеру собравшихся людей."

winklollol

А Ерик с Сауле молодцы, Бог Вам в помощь!!!


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27.07.2017, 09:20
фото пользователя taxsist2
taxsist2
будемпосмотреть))
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27.07.2017, 10:51
фото пользователя Boba
Boba
Власть боится митингов как пожара, любой каприз только никаких митингов. . . . . грустно это все, только под угрозой митинга начинают двигатся
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27.07.2017, 11:12
фото пользователя balrok
balrok
Если бы похвалили чиновников, то вас бы похвалили, а когда идет уничтожение здоровья травля зловониями, жто нашим чиновникам не нравиться. Раз пришли полицейские снимали на камеру, это как называется? Что уже за здоровье я сказать не могу, меня травят, а я молчать должен, или чиновникам сами нравится эта вонь, раз бояться что люди начали говорить им. Правильно народ делает. Не скажи, так и будет.
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27.07.2017, 13:51
фото пользователя balrok
balrok
Нужно не говорить, а писать заявление в прокуратуру об этом и не надлежащем надзоре. В разы превышает норма присутствия вредных веществ. Поболтали и разошлись. Уничтожается экология, травяться люди. ЧИНОВНИКИ!!! Вы понимаете что идет уничтожение здоровья у населения? Вам уже население говорит ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ.
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27.07.2017, 13:56
фото пользователя balrok
balrok
Пошли на разговор с чиновниками для чего? Что бы услышать ХОРОШО, МЫ ПРИМЕМ МЕРЫ!!!.
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27.07.2017, 13:58
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