﻿ Мартучане приглашают на праздник и ярмарку

С 10 по 12 августа в Актобе пройдут дни Мартукского района. 10 августа в 18 часов в парке им. Пушкина артисты из района покажут сказочное представление, обещают и бесплатное мороженое. 12 августа в 10:00 у памятника Досжановой в районе ул. Маресьева мартучане организуют благотворительную акцию для пострадавших от паводка. В тот же день, в 19:00 в парке им. Первого президента стартует гала-концерт, выставка мартукских мастеров, спортивные игры и дискотека. Организаторы обещают угостить зрителей бауырсаками и мартукским мороженым. Также в субботу на «Табысе» пройдет ярмарка, свою продукцию привезут предприниматели Мартукского района.