﻿ Грузовик пересёк двойную сплошную и переехал актюбинку на переходе

На фото: 26 мая, ул.К.Нокина. Грузовик ехал по ул. Нокина в сторону ул. Акимжанова и прямо на пешеходном переходе наехал на молодую маму. || Фото из сообщества Зелло.Актобе

Водитель грузовика сбил 27-летнюю актюбинку на пешеходном переходе. Она скончалась на месте. В суде обвиняемый и родные погибшей рассказали подробности трагедии.

26 мая 27-летняя Айсара Айтжанова возвращалась из больницы, где получила хорошие результаты анализов 4-месячной дочки. В 15:32 грузовая машина-манипулятор «Киа Гранто» ехала по ул. Нокина в сторону ул. Акимжанова и прямо на пешеходном переходе наехала на молодую маму. Она погибла на месте. За рулем был 36-летний Жасулан Махамбетов.

– 26 мая я выехал из дома после обеда. Было светло и ясно. Передо мной резко остановилась машина, я повернул влево, неожиданно передо мной возник пешеход. Я не сбегал, вызвал скорую помощь, полицию. На этой улице нет светофора. Она, наверное, вышла из автобуса, я не думал, что там окажется человек, – рассказывал на суде 36-летний подсудимый Жасулан Махамбетов. – Я ехал со скоростью примерно 65 км в час.

Подсудимый просил прощения у родных погибшей девушки и просил суд не наказывать его строго, так как у него трое маленьких детей.

Отец погибшей девушки Буртибай Абляев рассказал в суде, что уже 30 лет работает водителем и не понимает, каким образом грузовик пересек две сплошные линии.

– У меня был выходной. Сходил на садака, приехал, менял машинное масло. В полшестого мне позвонил куйеу-бала (зять.–ред.), сказал, что у него плохая новость. Я был в шоке. Поехал на место аварии. ГАИ не было, только лужа крови, – говорил отец Айсары Буртибай Абляев. – С камеры видеонаблюдения магазина закачал себе на флешку момент аварии. Там все ясно показано. Отец его (подсудимого Жасулана Махамбетова.–ред.) каждый день приходит, просит прощения. Я ходил в мечеть, там мне посоветовали его простить… Я 30 лет вожу машину, ни разу не видел, чтобы такое нарушение было. Пересечь две сплошные линии на такой огромной машине… Наша жизнь разделилась на до и после. Наказание должно быть в виде лишения свободы, будет несправедливо по отношению к нам, если он получит условный срок.

Айсара вышла замуж за Азамата Айтжанова в 2014 году. У них есть дочь, сейчас ей полгода. После гибели Айсары ребенка на воспитание взяли ее родители. Стороны заключили медиативное соглашение на 5 миллионов тенге.

– Я был на работе. К пяти часам позвонил дознаватель ДВД, он и рассказал о произошедшем. На месте аварии было много крови. В морге нам ее тело сразу не выдали, – говорил муж погибшей Айсары. – На небольшой срок, но он должен отсидеть.

Прокурор просил назначить подсудимому полтора года колонии-поселения и лишения водительских прав сроком на 3 года. Суд идет.