﻿ 8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа

Девочку доставили в детскую больницу из семейного общежития по ул. Бр. Жубановых. Ребенок выпал из окна, помогая маме мыть окна, рассказали врачи. Состояние девочки тяжелое, она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. При падении ребенок получил переломы височной, теменной костей, открытую черепно-мозговую травму. Больную выхаживают в реанимации областной детской больницы.
Мама че больная?Ребенок моет окна на 3 этаже.
Да нафик эти окна,пусть стоят грязные снаружи.
Я сама когда мою окна,сильно задницу не рву,где достала там и помыла.
Детям вообще не разрешаю мыть окна,они квартиру убирают.
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