﻿ На ЭКСПО-2017 привезли ледяную глыбу из Арктики

На фото: После закрытия выставки ЭКСПО-2017 на ее территории разместят международный финансовый центр для привлечения инвестиций в регионы, центр по развитию зеленых технологий. || Фото автора

В индийском павильоне продемонстрировали первый в мире аэропорт, работающий на солнечных батареях. На международной выставке ЭКСПО-2017 побывал корреспондент «Д».

Вход на территорию ЭКСПО через турникеты с металлоискателями. Уже с 9 часов утра у входа полно народа. Корреспондент «Д» прошелся по павильонам казахстанских компаний и стран дальнего и ближнего зарубежья. На стендах показаны новый вокзал «Нурлы Жол» и новый терминал аэропорта «Нурсултан Назарбаев», оба объекта начали работать этим летом в Астане. Вокзал 6-этажный, на первых двух этажах – автопаркинг. Поезда заходят прямо в здание, в вагон пассажир может войти по такой же системе, как и в метро. На третьем этаже расположен перрон, на четвертом – зал ожидания, этажом выше – кафе и рестораны. Новый вокзал находится в 10 минутах от левого берега Астаны, обслуживать он может за сутки до 35 тысяч пассажиров.

Площадь нового терминала аэропорта – 47 тыс. кв. м, там 6 стоянок самолетов с посадочными рукавами, 4 автобусных посадочных выхода, работают 42 кабины паспортного контроля. В павильоне АО «Эйр Астана» в компактном кинозале показали видеоролик о возможностях авиаперевозок. Экспонаты представили на панели в виде иллюминатора. Волонтер Жулдызай Жумагельдина рассказала о том, что сейчас делают, чтобы самолеты меньше загрязняли окружающую среду.

– Крылья наших самолетов оснащены специальными шарклетами, – рассказала Жулдызай Жумагельдина. – Например, птица, когда набирает скорость, раскрывает и заостряет концы крыльев. То же самое и с самолетом, когда он парит, тратится меньше топлива, а значит, и меньше загрязняется окружающая среда. У наших самолетов электронно-дистанционное управление. Компьютер сам может поднимать и сажать самолет, собирать всю техническую информацию, данные об окружающей среде, отправлять их в наземный офис, пилот лишь должен следить за тем, чтобы сбоев не было. Такие самолеты очень легкие и экономят топливо на 2%. Материал для самолетов делается из дюралюминия. В будущем планируется использовать композитные материалы из керамики, стальных пластин. Чем меньше вес самолета, тем меньше расход топлива и урон окружающей среде.

Также волонтер отметила, что в ближайшем будущем, возможно, самолеты будут летать на топливе, полученном из кукурузы, водорослей. Проблема лишь в том, что сейчас производство экологических видов топлива дорогостоящий процесс.

На выставке удивили россияне. У них один из самых больших выставочных павильонов. Посередине одного зала они водрузили самую настоящую арктическую глыбу, в описании к ней говорится, что привезли ее с «макушки мира», величина разлома 2,8 метра. Также продемонстрировали ледокол будущего, который сможет пробивать льды толщиной более 4 метров. Российские специалисты уверены, что в будущем именно Арктика станет источником для добычи альтернативных видов энергии, в том числе атомной, энергии ветра и солнца.

В павильоне Сингапура на видео показали, что жители острова используют энерго­сберегающие приборы, а на крышах домов устанавливают солнечные батареи. В этом же павильоне предлагалось голосовать за какой-либо экологический проект. На острове намерены к 2030 году снизить уровень выбросов в окружающую среду на 36% по сравнению с 2005 годом. В индийском павильоне гостям показали опреснитель воды на солнечной энергии и первый в мире аэропорт, работающий на солнечных батареях. Расположен он в городе Келара в Индии, называется Кочин, занимает площадь 18 га.

– Этот аэропорт на 100% работает на энергии солнца, на солнечных батареях. Работает аэропорт с 2014 года, – рассказала переводчик Хадиша Турсунбек.

В павильоне Ватикана с помощью видео рассказали о том, как католическая церковь относится к энергии, о негативных последствиях ее злоупотребления, о происхождении вселенной. В павильоне Чехии внимание зрителей приковал велосипед с пропеллерами, подвешенный к потолку. Почти все павильоны старались поразить гостей яркими инсталляциями, 3D-проекциями, научными видеороликами, интерактивом. Выставочные залы 22 стран африканского павильона высокими технологиями поразить не пытались: на стендах там лежали маски, утварь, сувениры народов Африки. Тут же была и ярмарка с фигурками из слоновой кости, браслетами и прочей бижутерией. К слову, посетителей у африканских стендов было меньше всего. Очереди собирались у павильонов Южной Кореи, Германии и Казахстана – главной сферы ЭКСПО-2017. На улице гостей выставки развлекают иностранные танцевальные коллективы, циркачи, певцы. У латиноамериканского павильона всегда жарко: здесь парочка исполняла зажигательные танцы. А у входа в павильон Южной Кореи гостей развлекала девочка-робот. К слову, юных зрителей было больше всего именно в этом павильоне. Оно и понятно, в Казахстане пользуются большой популярностью южнокорейские сериалы и певцы.

Также на территории выставки разбили большой фонтан, а около главной сферы установили абстрактные огромные фигуры.

Прямо на улице стоят столики, в кафетериях можно купить выпечку и напитки. Пол-литровые газированные напитки стоили 350 тенге, 0,5 минеральной воды – 250 тенге. Выставка работает до 9 часов вечера. Но одного дня едва ли хватит, чтобы обойти все павильоны выставки.

Сколько стоит билет?

С 15 июля билет с фиксированной датой на любой день стоит 4000 тенге, с открытой датой - 6000 тенге, вечерний - 2000 тенге. Абонементы на многоразовое посещение - 25 000 тенге.

3 миллиарда долларов –стоимость проведения выставки EXPO-2017 в Астане, из них 500 млн долларов привлечено от казахстанских инвесторов, сообщили деловому журналу LS в нацкомпании «Астана EXPO-2017». – Tengrinews.kz

Культурная программа выставки разнообразна: цирк дю Солей выступает с 26 июля до 9 сентября, с 15 по 17 августа – джазовый фестиваль. С 23 по 29 июля симфонический оркестр под управлением М.Бисенгалиева и британский композитор Карл Дженкинс дадут музыкальное шоу «Энергия звука». На Comedy Club почти все билеты проданы, остались только по 20-40 тыс. тенге. Группа «A’Studio» представит мюзикл «Сила Музыки» (15-20 августа). 5 августа – Полина Гагарина и Егор Крид, а 19 августа – итальянская звезда Эрос Рамозотти. Любителей этнической музыки ждет фестиваль «The Spirit of Tengri».

– tickets.expo2017astana.com