﻿ Новая «зебра» на улице Ахтанова

На фото: За переход в неположенном месте могут оштрафовать на 11 345 тенге. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

– Наконец-то можно спокойно переходить дорогу к драматическому театру, – радуется актюбинка Динара. – Вроде движение небольшое, но приходилось выжидать, когда автомобиль пропустит.

– По нормативам СНиП пешеходные переходы должны быть установлены в городе через каждые 300 метров, – прокомментировал начальник отдела дорожно-технической инспекции Еркин Утеген. – Установка светофора пока там не планируется.

Напоминаем пешеходам, что за игнорирование «зебры» и переход дороги в неположенном месте грозит штраф 5 МРП (11 345 тенге).