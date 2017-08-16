﻿ Водохранилище оградили. Дороги нет

На фото: Саздинское водохранилище. Садоводческий коллектив «Дорожник». Здесь 243 участка. Люди осваивали эти земли с 70-х годов, теперь их оставили без доступа к дачам. || Фото Юрия ГЕЙСТА

С 1 сентября закрывают проезд по «большой дамбе» в районе Саздинского водохранилища. Из-за охраны стратегического объекта сотни дачников остались без дороги. Теперь к ним не может проехать даже пожарная. Одна дача уже сгорела, сообщает «Диапазон».

20 мая дачникам в районе Саздинского водохранилища сообщили о закрытии большой дамбы – грунтовой дороги, по которой они добираются на свои дачи. Водохранилище – стратегический объект и его решили охранять. Об этом председателям садоводческих коллективов рассказал застройщик и представитель «Казводхоза».

Дамбу укрепили, положили асфальт, поставили столбы электроосвещения с солнечными батареями и два поста со шлагбаумами. На табличках указано: запретная зона. С 1 сентября проезд по дамбе для простых граждан закрывают, а другой нормальной дороги к дачам нет. Люди бьют тревогу. Непродуманный план может обернуться большой бедой, уверены они.

– В прошлом месяце загорелась одна дача, пока пожарных мы провожали по другой узкой дороге, дача полностью сгорела. Если бы дорога по «большой дамбе» была открыта, они успели бы потушить пожар. Пожарная машина не смогла проехать. А если человеку станет плохо? Даже «Скорая» сюда не проедет! Зимой у нас сторожа тут живут. Как им выезжать? Мы оказались на отрезанном островке. У нас отсюда речка, оттуда речка, там дамба – все! – говорит Андрей Панченко [на фото], председатель садоводческого коллектива «Дорожник». – Или дорогу пусть сделают нормальную, или пропускной режим. Но дорогу будут делать 2-3 года точно, пока тендер пройдет. Как мы тут жить будем? Как нам ездить? Если нам не помогут, люди просто будут съезжать, бросать свои дачи. Для многих пенсионеров это источник заработка, люди живут за счет того, что выращивают сами.

Юрий Джунжик купил дачу 5 лет назад, у него 7 соток земли:

– Мы сажаем картош­ку, помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, перец, на всю зиму соленьями себя обеспечиваем. А еще смородина, малина, крыжовник, вишня растут, компоты варим. Я на «четверке» езжу, после дождя по малой дамбе на ней не проедешь. Если дороги не будет, то дачу придется бросить.

В садоводческом коллективе «Дорожник» 243 участка, их выделили в 1978 году. Хозяева дач сейчас в раздумье. Минуя закрытую большую дамбу, на свои дачи они могут добраться двумя путями: дорогой рейсового дачного автобуса и по узкой малой дамбе, которую и дорогой-то сложно назвать. По ней можно ездить только в сухую погоду. В дождь по глинозему не могут проехать даже грузовики.

– Они называют водохранилище стратегическим объектом. Укрепили дамбу, поставили охрану, чтобы кто-то не подорвал его. Даже если это произойдет, куда эвакуироваться людям? По одной узкой дороге два садоводческих коллектива, – недоумевает дачник Виктор Константинов. – Я и зимой сюда приезжаю. Пусть сделают пропускной режим. Дача есть дача. Люди на КамАЗах навоз привозят, малую дамбу такие машины просто раздавят.

К сожалению, дачников в акимате не слышат. Письма остаются без ответа, а на собрание чиновники не приходят, хотя их приглашают. Дачники-старожилы уверяют, что дорогу просили сделать давно, но просьба так и осталась просьбой.

– Я тут уже 15 лет. Никто проблемой нашей дороги не занимался. Даже если камушки и набросали на дорогу, то это мы сами. Никто нам никогда ничего не делал, – говорит дачница Антонина Ридель. – Я вот «безлошадная», то есть на дачу только на автобусе добираюсь с 1 мая. А дорога для автобусов – вообще ужас. Дыра на дыре. Автобус битком: и стоим, и лежим там. Мы писали, подписи собирали, но так ничего не решилось. Ни ответа, ни привета.

Еще один дачник – старожил Шамиль Рафиков участок приобрел в 1981 году.

– Дамба всю жизнь была открыта и никому не нужна была, – говорит он. – Пускай называют водохранилище как хотят: стратегический объект или военный, но пусть нам позволят ездить!

– Я тут уже 7 лет. Такое впечатление, что делается все не для людей, а против них. Тем более, тут много пенсионеров, а кто им поможет, если не государство? – говорит дачница Ольга Шевелева [на фото]. – Никто о нас не думает, на наши письма не отвечают. Для проезда тропинку оставили! На автобусе едем, боимся перевернуться. Кто-нибудь из руководства с нами хотя бы раз проехал и прочувствовал каково нам. Дача для нас и отдых, и дополнительный заработок. Как нам теперь быть?