﻿ ​В Сети обсуждают роскошную свадьбу внука Аллы Пугачевой

​В Сети обсуждают роскошную свадьбу внука Аллы Пугачевой

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​В Сети обсуждают роскошную свадьбу внука Аллы Пугачевой

На праздничную церемонию позвали около 200 гостей.

Вчера 26-летний внук Аллы Пугачевой женился на 20-летней студентке Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алене Красновой, сообщает "Комсомольская правда"


На свадьбу позвали около 200 гостей, а для новобрачной заказали аж два свадебных платья.

Молодые в окружении родителей Никиты: Владимира Преснякова -младшего и Кристины Орбакайте.


"Никита говорит, что Алена на меня похожа. Мол, такая же юморная и общительная. Мы подарим один подарок от семьи Пресняковых. Зато большой", - рассказала перед торжеством вторая бабушка жениха Елена Преснякова.


Мама Никиты певица и актриса Кристина Орбакайте частично взяла на себя хлопоты по организации свадьбы. Это будет ее подарком к торжеству.


Вот за этим цветочным троном сидели молодые. Подобный цветочный декор банкетного зала стоит около 4 миллионов рублей.

А вот Алла Пугачева и другие гости, судя по всему, подарят молодым деньги.

По словам самой невесты, Алены Красновой, конверт с хрустящими купюрами - самый удачный свадебный презент.

Во время первого свадебного танца молодые показали чудеса акробатики: взмывали на страховочных веревках к потолку, переворачивались вверх ногами и кружились.



Свадебная вечеринка закончилась выносом огромного торта в виде айсберга. Автор кулинарного шедевра - звёздный кондитер Ренат Агзамов.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
как поживает экс невеста?
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28.07.2017, 12:10
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
всего лишь 200 гостей?
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28.07.2017, 12:57
фото пользователя Красава
Красава
куда им до казахских понтов . ))))
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28.07.2017, 13:27
фото пользователя taxsist2
taxsist2
при желании можно и саму примадонну  на свадьбу "заказать". 

https://www.kp.ru/daily/26509.5/3378135/

https://lenta.ru/news/2017/07/02/wedding/
https://www.kp.ru/daily/26509.5/3378135/

https://dni.ru/society/2017/6/17/372283.html
ну и госслужба справляет свадьбы детей "скромно"https://lenta.ru/news/2017/07/17/court/
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28.07.2017, 14:20
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