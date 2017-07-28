﻿ ​Кадыров не подавал заявлений о смене работы

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в одной из соцсетей написал, что готов покинуть свой пост и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, В Кремль не поступала просьба о сложении полномочий от главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что его слова о готовности оставить должность руководителя региона и охранять мечеть Аль-Акса вряд ли можно расценивать как заявление о смене работы.

Как сообщалось ранее, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в одной из соцсетей написал, что готов покинуть свой пост и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

Ситуация вокруг древней мечети, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности, спровоцировавшие двухнедельные протесты арабо-мусульманской общины, широко освещали мировые СМИ. Израильская полиция сообщила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.

"Вряд ли это можно расценивать как некое заявление о смене работы. Это скорее демонстрация значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на свои религиозные обряды. Поэтому не нужно здесь прямолинейно это все рассматривать", - добавил Песков.