﻿ «Первый канал» прокомментировал закрытие «Наедине со всеми»

Поясняется, что ведущая решила завершить проект, прежде чем он успеет надоесть зрителям.

«Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне», - рассказали в пресс-службе.

Ранее о закрытии «Наедине со всеми» сообщила сама Меньшова.

«Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», - написала телеведущая в своем Instagram.