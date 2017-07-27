﻿ Изнасилованную в Сатпаеве пятилетнюю девочку прооперировали

Изнасилованную в Сатпаеве пятилетнюю девочку прооперировали

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Изнасилованную в Сатпаеве пятилетнюю девочку прооперировали

По словам врачей, девочка пережила сильное психологическое потрясение, постоянно вздрагивает и плачет.

Пятилетней девочке из Сатпаева, над которой надругался 50-летний педофил, сделали операцию. Об этом рассказали в пресс-службе Облздрава Карагандинской области, передает ИА «KazINFO Today».

«Девочке сделали операцию в областной детской больнице. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Ребенку оказывают полный комплекс медицинской помощи», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Попутно ребенку оказывают и психологическую помощь. По словам врачей, девочка пережила сильное психологическое потрясение, постоянно вздрагивает и плачет.

Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который заявил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя города Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого обнаружена заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру, где надругался над ребенком. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого. О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи.

Руководство департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе.

Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю. Прокуратурой Сатпаева санкционировано постановление специального прокурора о применении залога в отношении конвоира.

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