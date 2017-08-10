﻿ 5-летнюю жертву изнасилования в Сатпаеве выписали из больницы

Малышка перенесла несколько операций.

После проведения ряда операций выписана из детской больницы пятилетняя девочка в Караганде, изнасилованная 23 июля в городе Сатпаеве, передает МИА «Казинформ».

«Хочу поблагодарить всех врачей областной больницы, где ее лечили, и всех тех, кто не остался равнодушным и помогает семье», - сообщила председатель совета деловых женщин «Атамекен» по Карагандинской области Алия Садырбаева.

Девочку увезли на родину в город Сатпаев. Она продолжает получать психологическую помощь от профессиональных психологов.

Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который заявил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя города Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого обнаружена изнасилованная заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру, где надругался над ребенком. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Как сообщалось, в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого. О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Руководство департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю.

Прокуратура 26 июля освободила полицейского под залог. На период расследования он будет находиться на свободе. Ему запрещено покидать город Сатпаев, находиться в ночное время в увеселительных заведениях. Он должен являться к следователю на допрос по первому требованию. Малейшее нарушение ограничений может повлечь изменение меры пресечения на «содержание под стражей». При этом залоговое имущество, которое дали родственники конвоира за его освобождение, автоматически будет обращено в доход государства.