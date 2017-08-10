﻿ Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

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Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

В квартире многоэтажного дома дождевая вода лилась прямо с потолка, передает "Диапазон".

Видео было опубликовано в Инстаграм группе zello.aktobe. Ливень застал врасплох жителей многоэтажки в новом микрорайоне Батыс-2.

Автор видео, просит помощи, пишет что после каждого дождя полный подъезд воды и скоро упадет кровля. Комментаторы, настаивают наказать недобросовестного застройщика.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя my.imya
my.imya
Налицо нарушения в строительстве, так строят, так принимают. Позор!
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10.08.2017, 13:42
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Теперь главный вопрос, насколько безопасен данный дом? Пусть обратятся с данным вопросом, официальным письмом в архстройконтроль который принял дом. Также поднимут вопрос по ответственности подрядной организации, налицо халтурная работа. 
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10.08.2017, 14:41
фото пользователя pcproman
pcproman
Не удивительно, у нас всё строят не соблюдая СНиП'ы и технологию. Каждый день, проезжая мимо строек, вижу очевидные нарушения технологий. Это говорит о том, что специалистов в этой области не осталось, одни колхозники как курица лапой... Предсказываю в ближайшем будущем нытьё по поводу программы, где участок с готовым домом дают.
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