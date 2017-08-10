﻿ ​3 миллиона долларов и 50 тысяч евро украли у казахстанского экс-министра

В деле, которое расследует сейчас полиция Алматы, удивляет всё – и внушительная сумма, и фамилия пострадавшего. Согласно документам, гигантскую сумму похитили у бывшего министра туризма и спорта, передает КТК.

В бумагах указывается, что преступники ворвались в дом Темирхана Досмухамбетова поздно ночью и вынесли оттуда не только очень много «зелёных» денег, но и еще 50 тысяч евро, а также наручные часы стоимостью в 50 миллионов тенге.

По данным портала, поздней ночью к воротам особняка подъехала неприметная «Дэу Нексия», из нее вышли несколько человек, они же спустя несколько минут вынесли из помещения и увезли на той самой «Нексии» три миллиона долларов, пятьдесят тысяч евро и часы люксовой швейцарской марки! Стоимость вот такой модели – сто пятьдесят тысяч «зеленых».

Неустановленные лица, осознавая, что совершают преступление против собственности, незаконно проникли в жилое помещение, сломали металлический сейф, расположенный внутри гардеробной комнаты, оттуда вытащили денежные средства, принадлежащие Досмухамбетову Темирхану Мынайдаровичу, что является особо крупным размером, тем самым причинили последнему значительный имущественный вред.

Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов, чье имя постоянно фигурирует в постановлении – это бывший казахстанский министр туризма и спорта, а еще бывший аким Астаны! Согласно данным полиции, это его купюры увезла злополучная «Нексия». Одного подозреваемого уже задержали. Им оказался 37-летний житель Алматинской области. Однако его защитник считает: доказательств, что именно он украл миллионы иностранных дензнаков, нет никаких.

«Следствие не объясняет, каким образом они именно подозревают его. В деле нет ни единого показания свидетелей, которые бы сказали, что данный человек был, находился в том месте. В деле нет ничего такого. Ни видеозаписи! В постановлении квалификации следователь должен четко записать, в чем заключается его подозрение», - говорит адвокат Алимжан Оралбай.

Адвокат задержанного сомневается во всем. В том числе и в сумме ущерба, нанесенного бывшему министру Досмухамбетову. И хочет, чтобы пострадавшая сторона рассказала и доказала, что в доме действительно хранили миллионы долларов и десятки тысяч евро.

«Удивляет, что на сегодняшний день есть постановление о квалификации преступления, в котором ни слова не описывается - откуда, каким образом подтверждает потерпевшая сторона – Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – что у него была сумма три миллиона долларов. Подтверждений каких-либо документальных, что у него была такая сумма, нет», - заявил адвокат.

В доме 37-летнего подозреваемого уже провели обыск. Ни американской, ни европейской валюты, ни даже часов класса «люкс» у него не нашлось.

Сам бывший министр Досмухамбетов, который по бумагам значится хозяином колоссальной суммы, давать комментарии на камеру отказался. Но в телефонной беседе сообщил нам, что произошла какая-то ошибка. Дом, откуда вынесли три миллиона долларов, вовсе не его! К этим деньгам экс-чиновник вообще не имеет никакого отношения: в коттедже якобы проживает брат, а доллары – это выручка за его проданную базу в Боровом. Почему тогда в деле значится фамилия именно экс-чиновника - остается загадкой.