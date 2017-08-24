﻿ 10 тысяч доз марихуаны изъяли в Павлодаре

10 тысяч доз марихуаны изъяли в Павлодаре

Автор:
10 тысяч доз марихуаны изъяли в Павлодаре

Подозреваемому грозит 10 лет лишения свободы.

В ходе антинаркотической операции "Қөкнар" павлодарские полицейские задержали 25-летнего ранее не судимого жителя областного центра, у которого изъяли марихуану на 10 тысяч доз, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области, сообщает sputniknews.kz.

По информации полицейского ведомства, ориентировочная стоимость изъятого из незаконного оборота полутора килограмм зелья составляет примерно 200 тысяч тенге. Задержанный планировал сбыть более 10 тысяч разовых доз наркотика в областном центре.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка, либо сбыт наркотических средств). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Подозреваемый взят под стражу", - говорится в пресс-релизе судебного ведомства.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.08.2017, 12:02
  
Люди в панике выпрыгивали из окон: Столкнулись два пассажирских автобуса
24.08.2017, 10:36
  
Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании спустя 17 лет
24.08.2017, 09:28
  
В Казахстане могут запретить закрывать лицо 1
23.08.2017, 17:11
  
Боровое станет лечебным курортом мирового значения
23.08.2017, 16:11
  
Россияне смогут получать американские визы в Астане
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Самый известный байкер Казахстана попал в ДТП
Люди в панике выпрыгивали из окон: Столкнулись два пассажирских автобуса
На Хромтауской трассе задержали наркоторговцев с товаром на 3,5 млн тенге
В аэропорту Астаны задержали россиянку с патронами
Банк в Алматинской области опустошили на 60 млн тенге
​Директора детского сада будут судить за взятку
В Алматинской области украли велосипеды на сумму более 1 млн тенге
Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, приехав на заработки
В Талгаре двое мужчин проникли в банк через крышу
Мужчине с рассеченной топором головой в больнице не оказали помощь