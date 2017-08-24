﻿ 10 тысяч доз марихуаны изъяли в Павлодаре

Подозреваемому грозит 10 лет лишения свободы.

В ходе антинаркотической операции "Қөкнар" павлодарские полицейские задержали 25-летнего ранее не судимого жителя областного центра, у которого изъяли марихуану на 10 тысяч доз, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области, сообщает sputniknews.kz.

По информации полицейского ведомства, ориентировочная стоимость изъятого из незаконного оборота полутора килограмм зелья составляет примерно 200 тысяч тенге. Задержанный планировал сбыть более 10 тысяч разовых доз наркотика в областном центре.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка, либо сбыт наркотических средств). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Подозреваемый взят под стражу", - говорится в пресс-релизе судебного ведомства.