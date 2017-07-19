﻿ ​Редакция газеты «Диапазон» примет на работу редактора сайта

Для работы на сайте diapazon.kz требуется грамотный сотрудник, который интересуется новостями нашего города и мира, ориентируется в пространстве интернета и в соцсетях.
Редактору сайта diapazon.kz нужно будет заниматься поиском новостей, наполнять сайт контентом, писать самому и активно продвигать сайт в соцсетях. Чтобы эта деятельность была успешна, по нашему мнению, мало быть просто образованным (высшее образование обязательно) и грамотным (любовь к чтению и знание падежей приветствуется) человеком.
Желательно быть интересной личностью, разделять ценности, принятые в «Диапазоне», и хотеть принести пользу обществу, актюбинцам и нашей газете.
Работа не удаленная, нужно быть в редакции в течение рабочего дня и онлайн почти всю жизнь.
Резюме направляйте по адресу: gazeta@rifma.kz
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