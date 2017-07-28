﻿ В полиции Алматы разъяснили новые нормы по велосипедистам

В Закон «О дорожном движении» было внесено порядка 16 изменений. Некоторые из них коснутся горожан, любящих прокатиться на велосипеде.

Полицейские Алматы разъяснили новые нормы закона «О дорожном движении», передает МИА «Казинформ».

«Размер штрафа по статье 601 Административного кодекса - за несоблюдение требований разметки, предписывающих знаков, снижен с 5 МРП до 3 МРП. В данной статье подразумеваются все знаки и разметки, в том числе стоп-линия, повороты, знаки «Велосипедная дорожка» и «Пешеходный переход».

Поэтому водителям мопедов и велосипедов официально запрещено ездить по тротуарам и пешеходному переходу: ранее этого запрета прописано не было, а потому некоторые велосипедисты и скутеристы считали незазорным пересечь дорогу по «зебре».

Если нет велодорожки, велосипедист должен ехать по проезжей части по направлению движения транспортных средств. Если по тротуару едет, то штрафуют», - сказал заместитель начальника управления административной полиции ДВД города Алматы, полковник полиции Жандос Мураталиев.

Напомним, 1 МРП в этом году составляет 2269 тенге. В поправках разрешен извечный спор о видеофиксации водителем своего общения с остановившем его полицейским.

«Раньше возникали споры по видеофиксации момента составления административных протоколов. Сотрудники говорили, что водитель не имеет право снимать. Во избежание недоразумений в новом законе прописано, что водители имеют право снимать процесс составления протокола. В законе внесены дополнения по обязанности полицейских. Он должен незамедлительно подойти, представиться, предъявить суть нарушения, видеофиксацию нарушения и составить протокол»,- говорит Жандос Мураталиев.

Лишение водительского удостоверения теперь полагается не только за выезд на полосу встречного движдения, но и за разворот через двойную сплошную. Увеличен срок лишения с 2 до 3 лет за отказ от освидетельствования.

«Исключена ответственность за оставление пассажирами салона транспортного средства.

Раньше только по разрешению сотрудника дорожной полиции разрешалось пассажирам выходить, сейчас эта норма исключена, они могут сами выходить.

В части замены прав.

Раньше при просрочке надо было пересдавать экзамен, выдавались новые. Сейчас для обновления просроченных прав достаточно пройти медосвидетельствование и оплатить госпошлину», - говорит Жандос Мураталиев.

Среди другие изменений - снятие запрета на нанесение аэрографии, снижение допустимого возраста для управления трамваем с 25 до 21 года, установление цен на красивые номера от 010 до 090, а также 077 и 707. За них нужно будет выложить сумму, полученную путем умножения процентной ставки 5 700 на 1 МРП.