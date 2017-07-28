﻿ Мобильное приложение по диагностике рака разработал казахстанский врач

Врач из Северо-Казахстанской области разработал мобильное приложение по диагностике рака. Необычное приложение поможет пользователям не только диагностировать рак, но и подскажет, к каким специалистам обратиться, сообщает телеканал "Астана".

Также через сервис можно получить онлайн-консультацию и узнать последние новости о борьбе с заболеванием. По данным телеканала, сегодня СКО - лидер по онкозаболеваниям в стране. С января в регионе уже выявили более 800 новых случаев. Изменить статистику намерен местный рентген-хирург Дмитрий Тё. По словам врача, главное - вовремя выявить заболевание. Однако население, как правило, игнорирует скрининговые программы.

"Столкнулся с проблемой низкой информированности, низкой мотивации, значимости скрининговых программ у населения. Пришла в голову идея о том, как создать некий удобный мобильный сервис в виде мобильного приложения, которым мог бы пользоваться любой гражданин нашей страны. Отвечая на те или иные вопросы, он бы мог себя тестировать, исключать различные предраковые или ранние фоновые заболевания", - телеканал цитирует слова Тё.

Отмечается, что прорывную идею хирурга поддержали повсеместно. Известно, что на сегодня в Казахстане подобных проектов нет. Уже разработана пилотная версия, которая и стала призером в республиканском конкурсе "Хакатон". По словам руководителя компании-разработчика Игоря Левина, им понравился проект и они решили его реализовать.

"Многие из нас, из нашей команды, не понаслышке знают, что это такое. (...) Как раз вовремя проходил конкурс в Астане "Хакатон-2017", посвященный медицинской тематике, где мы приняли участие и заняли второе место", - сказал он.

Как считают разработчики, мобильное приложение будет интересно и врачам, и пациентам. Медики через сервис смогут обмениваться опытом, а обычные пользователи узнать больше о своем здоровье. Онкотест выявит риски и подскажет, какие обследования пройти дальше. Также через приложение можно будет получить онлайн-консультацию онкологов.

В свою очередь, заместитель главного врача областного онкологического диспансера Олег Дудяк полагает, что применение такой программы позволит выявлять хроническую патологию, которую люди маскируют, не занимаются, не лечат и в результате попадают в онкодиспансер.

"То есть это людей мобилизует, заставит почаще обращаться, заставит активнее заниматься и обследованием, и лечебными процедурами. Мы считаем, что это интересно", - сказал он.

По данным телеканала со ссылкой на разработчиков, уже осенью приложение "Онкоскрин" станет доступным для пользователей смартфонов. Отмечается, что скачать его можно будет бесплатно. С запуском сервиса специалисты надеются изменить тенденцию роста заболеваемости рака.