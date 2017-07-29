﻿ Будем вынуждены приостановить работу предприятий. Другого пути нет – главный эколог о борьбе с вонью

27 июля. Собрание в АО "Акбулак", где обсуждали вопросы по нейтрализации зловонного запаха в Актобе. //фото автора.

Представители акимата, «Акбулака», департамента экологии обсудили с общественностью ситуацию со зловонием в Актобе и предупредили предприятия города о радикальных мерах, если они не прекратят гадить воздух. Представители бизнеса возмущаются, что в экологических бедах обвиняют мелкие ИП и не трогают крупные заводы.

На собрании вспомнили об актюбинской водке

Как правило, на масштабные мероприятия с участием представителей разных ведомств, пресс-службы акимата зовут СМИ. Однако в последние дни журналистов на мероприятия стали звать выборочно, в основном из госСМИ. Возникает вопрос, есть что скрывать?

Поэтому, увидев корреспондента «Диапазона» в «Акбулаке», пресс-секретарь акима области Канат Кульшманов удивленно спросил: «а кто вас звал? Мы СМИ не приглашали, ваше присутствие незаконно». Пытаясь, не впустить на мероприятие пресс-секретарь больше напоминал охранника «Акбулака», а не сотрудника пресс-службы, призванного взаимодействовать со СМИ. После долгих споров журналисты приступили к своей работе.

На собрании модерировал замакима города Нагымжан Алдияров. Он дал слово президенту «Акбулака» Асану Ибраеву. По его словам, предприятия-загрязнители не соблюдают условия сброса сточных вод в городскую канализацию. В результате образуется сероводород, из-за чего возникает угроза здоровью горожан, особенно жителям Северо-запада города (Жилгородок, Шанхай). Особо отметили предприятия пищевой промышленности. Их в городе 35 наименований.

- Из них 5 заводов алкологольной продукции, на двух заводов не решили проблему утилизацию фугата. Это «Максимус» и «Баян Актобе», ТОО «Омирбек» официально не выпускает спирт, - сообщил руководитель «Акбулака» Асан Ибраев и сделал акцент на слове «официально» и добавил, что будут проверять.

- У «KazBeerGroup» нет очистных сооружений. Директор предупрежден, что если не будут приняты меры, то мы будем настаивать закрытие предприятие, - продолжил Асан Ибраев.

Кто и из-за чего портит воздух в Актобе

На собрании стало известно, что у многих предприятий либо нет локальных очистных сооружений, либо они есть, но их не используют, либо нет подключений к центральной канализации. Спиртзаводы получили предупреждение устранить недостатки до 10 августа. Если до указанной даты не выполнят требование, то их будут наказывать.

Как сообщил Асан Ибраев, из 35 предприятий (пищевой промышленности), у семи нет централизованной канализации. Он перечислил: ТОО «Актобе Инвестком», ТОО «Мастер Фонд», «Акваком», Ново-Альджанский мелькомбинат и несколько ИП. С них потребовали подключиться к централизованной канализации. Еще 19 предприятий строительной отрасли, а также автозаправочные станции не имеют центральной канализации и нечистоты сливают в выгребную яму.

Глава «Акбулака» предупредил в зале присутствовавших представителей предприятий-загрязнителей, что если раньше проверяли один раз в квартал, сейчас будут три раза в месяц проверять.

- Надо будет каждый день проверим, - заявил Ибраев. - Некоторые предприятия просто ставят локальные очистные сооружения (ЛОС) и думают, что этим можно ограничиться. Мы будем добиваться, чтобы они правильно работали с ЛОС.

Нарушают и с фильтром и без

Выступление главного эколога области перед собравшейся аудиторией было в том же ключе. По словам Жаксыгали Иманкулова, в 2016 году департамент экологии внепланово проверил 67 предприятий. И выявили, что только 5 % предприятий имеет локальные очистные сооружения. А те, кто имеет, используют их ненадлежащим образом.

Иманкулов также указал на септики, которые, по его мнению, являются источниками сероводорода. Эколог попросил при смыве нечистот разбавлять водой, чтобы не было взрыва запаха.

- Старая часть города ощутила запах фекалий. Я вырос в этом городе и такого взрыва запаха никогда не было, - возмутился Иманкулов. - Ассенизаторские машины работают по своему усмотрению, надо их привести к порядку вместе с местной полицией.

Также глава департамента экологии отметил, что даже те предприятия, которые установили фильтры, все равно допускают превышение в выбросах загрязняющих веществ. Некоторые предприятия сбрасывают, обойдя счетчики.

В качестве примера, какие предприятия допускают превышение норм, эколог назвал Ново-Альджанский мелькомбинат, "Мастер Фонд", «Бродмастер», «Актобе НАН» и несколько индивидуальных предпринимателей.

- Уважаемые руководители предприятий, отнеситесь к этому вопросу (нейтрализации зловония), иначе мы будем вынуждены полностью приостановить деятельность предприятий. И это будет, - пообещал Жаксыгали Иманкулов. - Потому что руководство города и области и надзорные органы понимают, что другого пути нет. И это тот вариант, когда в этом вопросе мы хоть что-то сможем сдвинуть с мертвой точки. Один департамент экологии не в силе что-либо сделать. С каждым годом последствия от этих выбросов будут только усиливаться, если меры принимать не будем.

Почему виноваты парикмахерские и столовые

Один из представителей предприятий высказался, что против закрытия бизнеса и привел статистику, что с 2007 года в Актобе закрылось около 400 субъектов бизнеса. Другие возмущенные отмечали, что нападки эколога и «Акбулака» направлены на малый бизнес, на мелкие ИП, а не на большие заводы.

- АЗФ, АЗХС тоже загрязняют, но в пределах допустимых норм, - ответил Жаксыгали Иманкулов.

- Вы говорите, что у вас маленькое предприятие, но таких предприятий в городе около 5 тысяч, - обратился Асан Ибраев к задавшему вопрос человеку в зале. - Каждый понемногу загрязняет, маленькая парикмахерская, маленькая столовая, маленькое СТО. Каждый должен задуматься, что он тоже добавляет что-то свое в загрязнение воздушного бассейна.

Кроме этого, по словам президента «Акбулака», на сегодня 24 тысяч абонентов «Акбулака» из 121 000 не обеспечены центральной канализацией. В основном, это частный сектор - Москва, ГМЗ, Шанхай.

Также присутствовавшие спрашивали, почему запах в последние годы только усилился?

- Потому что после выбросов в стоки остаются иловые осадки, их не размещают, они накапливаются. Вот и пожинаем плоды, - ответил Жаксыгали Иманкулов. – Поэтому предприятиям рекомендуем без какой-либо проверки устанавливать локальные очистные сооружения.