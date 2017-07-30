﻿ 2 августа в Актобе в районе Батыс-2 отключат газ

Как сообщили в Актюбинском филиале «КазТрансГазАймака», газ в домах в районе Батыс 2 отключат с 7 до 17.30 часов 2 августа в связи с переврезкой газопровода высокого давления.
Временно приостановят подачу газа по следующим адресам:
Батыс-2 все многоэтажные жилые дома; ЖМ «Береке»;
- пр. А. Молдагуловой (от пр. Санкибай Батыра до водопроводно-очистительных сооружений в р-не ЖМ «Береке»);
- пр. Санкибай Батыра 28В, 28А, 36Б, 72К, 40, 38Д, 38В, 48А со всеми корпусами;
- ул. Баишева 7/1, 7А со всеми корпусами;
- общежитие на территории АВИСВО;
- ул. Бр.Жубановых 284, 288, 290, 286, 284/1, 288/1, 286а, 290/1, 290/2, 290/3;
- садоводческие коллективы в р-не Богословской трассы и автосалона Тойота центр; п.Лесное.
Горожан просят в период отключения газа перекрыть краны перед приборами и обеспечить доступ работников ТОО «РЦКУ - Запад» с 17.30 часов для повторного пуска газа. При обнаружении утечки газа звонить по тел: 104, 50-12-43, 50-07-77, 50-12-12.
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