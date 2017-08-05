﻿ Недалеко от Астаны рыбака покусала пиранья (ФОТО, ВИДЕО)

Недалеко от Астаны рыбака покусала пиранья (ФОТО, ВИДЕО)

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Недалеко от Астаны рыбака покусала пиранья (ФОТО, ВИДЕО)

В канале, соединяющем реки Есиль и Нура близ Астаны, завелись пираньи

Рыбак Муса Хансанов случайно выловил рыбу в канале Нура — Есиль в пригороде Астаны.

"Рыбачил, поймал рыбу, взял в руки, а она меня укусила – сильно, до крови. Посмотрел – странная рыба, никогда таких здесь не видел. Ребята (другие рыбаки – прим. ред.) потом сказали, что это пиранья. Еще сказали, что одну такую тут уже поймали", — рассказал дед Муса корреспонденту Sputnik Казахстан.

По словам рыбаков, это уже вторая "красная пиранья" за лето – первую поймали около месяца назад в этом же канале, который протекает в пригороде Астаны. Они предполагают, что хищных рыб в канал могли выпустить бывшие хозяева, купившие пираний для своих аквариумов.

Также рыбаки выражают обеспокоенность тем, что хищная рыба привольно чувствует себя в местном водоеме, поскольку рыбы эти быстро размножаются, охотятся стаей и угрожают популяции других рыб.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
сильная новость,а зимой они выживут под льдом?всё таки тропики они привыкли к теплу.но чтоб в казахстане пираньи,это меня оч удивило.блин то ли ещё будит.
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05.08.2017, 17:55
фото пользователя Panzer
Panzer
Если рядом есть охладители ТЭЦ то переживут и размножаться.
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05.08.2017, 18:35
фото пользователя pcproman
pcproman
Пираньи ерунда. Вот если бы сомики кандиру...)))) Я бы их держал в каждом общественном месте для купания, для дисциплины. :D
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05.08.2017, 21:37
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