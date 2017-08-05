﻿ Отец задержанного в Египте казахстанского студента рассказал некоторые подробности инцидента

Отец одного из депортированных из Египта казахстанских студентов Каната Берика рассказал о встрече с сыном после долгой разлуки и тревожных новостей. По его словам, до сих пор не известно, по каким причинам 20 июля в Каире были задержаны шестеро казахстанцев, передает корреспондент Today.kz.

"О возвращении ребят на родину мы узнали из СМИ. Все звонили, спрашивали, поеду ли я их встречать. Я был ошеломлен, потому что находился в Астане. Побежал покупать билеты обратно в Алматы. Всю дорогу волновался, хотел бежать впереди поезда, чтобы увидеть сына. Он прилетел в город на самолете из Шарджи в 15:40. Я домой приехал в полночь. Он не спал, ждал нас. Был утомлен, но счастлив. И мое сердце успокоилось", - поделился Ардак Берик.

Сын рассказал отцу о том, как их задерживали. По словам Каната, утром 20 июля в квартиру, где жили студенты, ворвались люди в форме. Помещение обыскали, пытались что-то найти.

"Их отвезли в органы национальной безопасности Египта. Там спросили, кто они. Содержали в камере. Допросов не устраивали. Похоже, обыскивали их комнату, но личные вещи не тронули. Все это время они находились там. Им даже не пояснили, в чем подозревают. Просто задержали и отпустили", - рассказал отец Каната.

В случившемся родные казахстанских студентов никого не винят. Идти куда-то жаловаться родственники не хотят, говорят, главное, что ребята живы и здоровы.

"Он вернулся невредимым, это великое счастье. Были разговоры, что мой сын террорист или фанатик. Их отпустили, и я знал, что они ни в чем не виновны. Теперь я боюсь его отпускать далеко. Очень жаль, что он, такой мечтатель и целеустремленный, пережил такую беду. Я благодарен добрым людям за помощь", - рассказал Ардак Берик.

Напомним, 20 июля шестеро казахстанских студентов, проходивших обучение в Каире, перестали выходить на связь с родными. Казахстанские дипломаты направили письмо в Министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в поисках пропавших молодых людей. 25 июля стало известно, что казахстанцев задержали сотрудники правоохранительных органов Египта.

Однако информация так и не была предоставлена, в связи с чем МИД Казахстана направил ноту протеста Египту. После чего власти Египта приняли решение депортировать казахстанцев на родину.

4 августа казахстанские студенты, задержанные в Египте по неизвестным причинам, вернулись домой.