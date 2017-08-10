﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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День «Х» в Актобе

Названо время, когда в городе перестанет вонять.

Полицейские выпьют и начинают права качать

Сказал главный полицейский области. Он дал нагоняй своим подчиненным за пытки, пьянки и бакшиш.

Герои нашего города растят цветы и деревья

В своих дворах актюбинцы выращивают дубы, ясень, березы, розы и ромашки. «Диапазон» ищет зеленые оазисы нашего города.

Охранники распяли насильника и получили срок

После пыток он сбежал и пришел к прокурорам. Защитники охранников уверены, что он их оклеветал, чтобы не заработать новый срок за побег.

Судят водителя грузовика, переехавшего молодую мать

Отец погибшей на пешеходном переходе женщины просит суд лишить водителя свободы.

Рецепт активной старости

В 80 лет актюбинский пенсионер плавает в бассейне, создает картины, предпочитает телевизору активный труд и не жалуется на болезни.