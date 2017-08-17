﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Водохранилище закрыли колючей проволокой. На дачи дороги нет

Водохранилище решили взять под охрану, дачникам перекрывают проезд. Они закидали письмами акимат, ответов нет.

Чувствую себя террористкой

Заявила в суде обвиняемая по делу беглого инвестора Гегама Асряна. Громкое дело касается мошенничества с квартирами в «Юнис Сити». На скамье подсудимых директора 4 компаний и сотрудники управления юстиции.

Подросток изувечил свою собаку вилами

Мальчик наказал собаку на то, что она напала на гусенка. За искалеченного пса заступились волонтеры, делом занимается полиция.

Жителей дач зовут поселиться в Мартукский район

В области началась акция «Из города – в село». «Картошку будете продавать за валюту. Кто работает на земле, будет богачом. Заниматься хозяйством весело и круто», - агитируют «дачников».

Два брата пострадали из-за взрыва газа

У 17-летнего парня обожжено 95- 99% тела. Взрыв произошел в Актобе.

За гибель человека - 3 года колонии

Двое виновных в гибели администратора кафе в Жилянке получили срок 2 и 3 года лишения свободы. Похоронившие сына родители считают приговор несправедливым.

Как спасаются от выбросов сероводорода аким Актобе и глава «Акбулака»?

Испанов и Ибраев рассказали «Диапазону», носят ли они маски, чтоб защититься от вони, болеют ли от выбросов члены их семей.