﻿ 200 тыс бутылок нелегального алкоголя обнаружили в Уральске

Спиртное производства актюбинской фирмы «Максимус» и компании «КокшетауМинводы» предназначалось для отправки в Россию и хранилось на складах двух уральских предприятий. По факту использования заведомо поддельных учетных марок возбуждено уголовное дело. Сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов ведут оперативно-розыскные работы по пресечению деятельности подпольных цехов по выпуску алкогольной продукции.

«За 6 месяцев текущего года службой экономических расследований по ЗКО было возбуждено 13 уголовных дел по правонарушениям в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Из теневого оборота было изъято более 200 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований», - сообщил главный специалист ДГД по ЗКО Жоламан Галиуллин.