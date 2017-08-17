﻿ В Костанайской области парни убили обидчика женщины, свернув ему шею

Молодые люди обвиняются в совершении уголовных правонарушений - незаконное лишение свободы, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Жительница села Боровское Мендыкаринского района Костанайской области на протяжении около двух лет с 2015 по 2016 год сожительствовала с мужчиной. Однако после продолжительных ссор они расстались. Вскоре она начала сожительствовать с другим.

Согласно материалам дела, предыдущий сожитель не оставлял бывшую возлюбленную в покое. Между ней, ее нынешним избранником и предыдущим возникли неприязненные отношения, пишет Qostanay.tv.

18 февраля текущего года бывший возлюбленный по телефону сообщил женщине, что намерен прийти к ней домой для разбирательств по поводу поданного ею в полицию в отношении него заявления.

Так, в период с 2016 года по февраль 2017 года женщиной было подано три заявления в отношении бывшего сожителя о применении им физической силы.

На этот раз боясь очередных угроз и побоев от него, женщина позвала на помощь свою сестру, которая пришла с мужем и знакомым.

Таким образом, в вечернее время 18 февраля в доме по месту жительства А., кроме нее находились ее сожитель Р., сестра К., муж сестры Е. и М. Все были полны решимости заступиться за А. в случае применения физической силы ее бывшим сожителем.

18 февраля бывший сожитель прибыл около пяти часов вечера. Хозяйка вышла во двор. В ходе диалога между ними завязался конфликт. За женщину выбежала заступиться сестра, которую мужчина ударом отбросил в сторону. В итоге у женщины случился перелом ребра. Когда на помощь вышли мужчины, бывший возлюбленный повалил женщину на землю, наносил ей удары, не давая подняться.

Мужчины набросились на него подручными предметами в виде кочерги и лопаты. После чего затолкали его в машину, чтобы вывезти подальше. По пути наносили удары ножом. После многочисленных ранений, мужчину убили, свернув ему шею. С целью сокрытия следов преступления тело засыпали снегом в кювете.

Уголовное дело поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области в отношении Е., 1984 года рождения и Р., 1981 года рождения.

Оба мужчины, ранее не судимые, обвиняются в совершении уголовных правонарушений - незаконное лишение свободы, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.