﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В продаже с 24 августа. Спешите купить!

  • 300 человек выселят на улицу к 1 сентября.

Власти решили снести 5-этажное общежитие. Людям некуда идти.

  • Все о школьной форме, учебниках и пятидневке.

Какие новшества ждут детей в учебном году.

  • Поздравьте первоклашек в "Диапазоне".

Хотите, чтобы 1 сентября запомнился вашему ребенку? Пришлите его фото и пожелания в "Диапазон".

  • В новых домах в Батыс-2 льет с крыши во время дождя.

Вдобавок ко всему жильцам отключили свет и горячую воду.

  • 1,2 млн евро задолжал ФК "Актобе" двум иностранным игрокам.

Легионеры добиваются выплаты денег через международную футбольную организацию. "Актобе" может вылететь из высшей лиги.

  • Курбан айт. Соверши жертвоприношение и накорми бедных.

Где в Актобе забивают жертвенных животных и как правильно праздновать Курбан-айт.

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