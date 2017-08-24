﻿ ФК "Актобе" встретился с болельщиками

ФК "Актобе" встретился с болельщиками

Автор:
ФК "Актобе" встретился с болельщиками

Актюбинцы предложили сменить капитана и тренера, сообщает пресс- служба ФК "Актобе".

23 августа на стадионе "Нефтяник" команда ФК "Актобе" провела открытую тренировку, на которую могли прийти все желающие. Помимо того, что болельщики смогли посмотреть, как тренируется команда, и как футболисты сыграли "двусторонку", у них была возможность поговорить с главным тренером и спортсменами с глазу на глаз.

На встрече с болельщиками были подняты самые актуальные темы последних недель. Встречи с командой болельщики ждали давно, поэтому накопилось немало вопросов, среди которых можно сказать были и претензионные. Главный тренер и футболисты не оставили болельщиков без ответов. Команда призналась, что тоже переживает за результаты.

В первую очередь, актюбинцы выразили недоверие к капитану Андрею Сидельникову. Многие уверены что команде нужен другой капитан. Ими были предложены такие кандидатуры как Воловик, Савич и Шимкович. На что главный тренер ответил, что рассмотрит предложения болельщиков.

Также, болельщики переживают по поводу того, что в стартовом составе играет мало местных игроков. Они советовали дать шанс Какимову и Отарбаеву.

Кроме того, актюбинцы сказали что не видят полной отдачи от команды. В случае если "Актобе" не победит "Окжетпес", они пообещали, что будут требовать отставки тренера.

Муханов отметил, что никто в команде не сидит сложа руки, каждый прилагает максимальные усилия, чтобы вывести команду из критической ситуации. Душан Савич, в свою очередь, высказался о том, что футболисты не спят ночами из-за переживаний, что они испытывают вину перед болельщиками, которые полностью заполняют стадион, несмотря на то, что команда на последнем месте.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.08.2017, 14:30
  
​Молодые артисты эстрады поют классику в Актобе
23.08.2017, 20:20
  
Двум игрокам ФК «Актобе» задолжал 1,2 млн евро
23.08.2017, 18:24
  
«Акжайык»-«Актобе». Снова 2:2. Третья ничья в Уральске за один год
23.08.2017, 17:41
  
В Актобе из-за концерта перекроют дороги
23.08.2017, 17:28
  
В Актобе три дня не будет горячей воды
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя sulizok
sulizok
Надо было пригласить главного виновника позорища,посвященного пятидесятилетию местного футбола-мистера Сапарбаева.
Ответить
24.08.2017, 20:17
фото пользователя USSR
USSR
Дело не в тренере, во всяком случае сейчас. Изначально не видно программы развития клуба, даже когда были локальные успехи на республиканском уровне. Побеждать за счет раздутого бюджета - тупик. Когда-то и Астана с Кайратом сдуются. Или (что вероятнее) чемпионат сократится до минимума, как в футзале, и вечно перво-вторые смогут не беспокоиться. Перспектива этого сезона - с трудом вылезти от прямого вылета с КПЛ, но если УЕФА накажет снятием очков за Неко, то первая лига здравствуй. Возможно это даже неплохо, в сравнении с ликвидацией клуба. Посмотрим, немного осталось.
Ответить
24.08.2017, 20:47
Последние новости раздела
Тюрем с VIP-блоками в Казахстане нет - МВД РК
​Молодые артисты эстрады поют классику в Актобе
Детей обучали религии в летнем лагере 1
Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании спустя 17 лет
Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана не признал себя виновным в суде в США
220 обладателей знака "Алтын белги" неожиданно лишились полученных грантов 3
40% продаваемых игрушек в Казахстане опасны для детей
В Астане появится приют для бездомных животных с контактным зоопарком
С осужденных по делу о взрыве котла в Шахане компенсацию не требуют
Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане 10