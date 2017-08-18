﻿ ​98 акимов избрали в Павлодарской области

​98 акимов избрали в Павлодарской области

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​98 акимов избрали в Павлодарской области

Села, поселки и сельские округа в результате возглавят 47 педагогов, 18 сельхозработников, 11 экономистов, 11 юристов и 11 инженеров.

Избирательная кампания по выборам акимов сельских округов, сел и поселков завершилась в Павлодарской области, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель председателя областной территориальной избирательной комиссии Вера Ерашова, 16-17 августа в 13 районах области из 279 претендентов избрали 98 акимов.

Больше половины из них баллотировалось на должность повторно. В выборах приняли участие 167 депутатов городских и районных маслихатов.

В день голосования за выборами наблюдали 31 представитель СМИ, 38 доверенных лиц кандидатов и 12 представителей партий и общественных объединений.

Среди избранных акимов - 80 мужчин и 18 женщин. Самому молодому кандидату 26 лет, самому старшему – 59. Согласно выборному законодательству, у всех 98 избранных акимов высшее образование. Села, поселки и сельские округа в результате возглавят 47 педагогов, 18 сельхозработников, 11 экономистов, 11 юристов и 11 инженеров.

За время избирательной кампаний жалоб в областную территориальную избирательную комиссию не поступало. По словам спикера, самыми молодыми акимами стали 26-летний Ерганат Кайкен, возглавивший село Майтубек Майского района, 27-летний Данияр Айтышев, избранный акимом села Теренколь Качирского района и 27-летняя Азиза Ибраева, ставшая главой Казахстанского сельского округа Железинского района, сообщила Вера Ерашова.

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