﻿ ​Туристов из Китая задержали за нацистское приветствие у Рейхстага

Мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента. Об этом 5 августа, сообщает Lenta.ru.

Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

Туристов из Поднебесной обвинили в «использовании символики запрещенных организаций». Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.