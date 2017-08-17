﻿ Неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции в Голландии

По информации СМИ, полицейские обнаружили нож и сумку на улице в 50 метрах от здания.

Вооруженный ножом мужчина захватил в заложники женщину в здании, где базируется голландская радиостанция 3FM в городе Хилверсум, передает ТАСС. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на местную полицию.

"Где-то около 8:00 по местному времени мужчина угрожал женщине за пределами здания, - отметил телеканал. - Затем они зашли внутрь. Связаны ли они друг с другом, пока остается непонятным".

На место инцидента прибыли несколько полицейских автомобилей, здание на данный момент оцеплено. По информации NOS, сотрудники правоохранительных органов обнаружили нож и сумку на улице в 50 метрах от здания.