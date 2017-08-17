﻿ Еще один теракт: Автомобиль въехал в толпу людей

Еще один теракт: Автомобиль въехал в толпу людей

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Еще один теракт: Автомобиль въехал в толпу людей

В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей на пешеходной улице Рамбла. Испанская газета El Pais со ссылкой на данные местной полиции сообщает о погибших и раненых.

В результате происшествия, по данным издания El Pais, погиб, по меньшей мере один человек, еще 20 - получили ранения, передает РБК.

Место происшествия сейчас оцеплено. Людям советуют избегать этого района. Сотрудники аварийных служб также попросили власти Каталонии закрыть близлежащие к месту происшествия станции метро и общественного транспорта. Позже в связи с произошедшим в Барселоне закрылись все станции метро. Полиция города официально признала случившееся терактом.

Кроме того, после инцидента, как сообщает TV3, в один из ресторанов города ворвались два вооруженных мужчины. По информации источников телеканала, они забаррикадировались в помещении. По предварительным данным, именно они были причастны к аварии на улице Рамбла. Также стрельба произошла на рынке Бокерия, отмечает El Periodico.

Водитель же наехавшего на толпу микроавтобуса, уточняет издание Efe, вышел из автомобиля и скрылся с места происшествия. По данным очевидцев, пишет El Pais, фургон свернул на пешеходную улицу во время, когда люди переходили дорогу на светофоре. В настоящее время, как пояснили официальные источники издания в правоохранительных органах, полиция начала операцию по поимке злоумышленника.

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Все комментарии (8):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
жуткие кадры видео и фото с места события в сети.ужас.только недавно вроде писали об митинге в барселоне.
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17.08.2017, 23:49
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Ага. Митинг. Наталкивает на мысли, правда?
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18.08.2017, 00:39
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Tony Montana,да,да я тоже об этом подумал.мысли совпали
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18.08.2017, 00:48
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Tony MontanaVIP Pest  
https://www.youtube.com/watch?v=QYLXgbaT-MA
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18.08.2017, 10:01
фото пользователя Твист.
Твист.
"Ага. Митинг. Наталкивает на мысли, правда?"

Неужто Темнейший лично? crying

lol
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18.08.2017, 13:38
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Не не. Акция прошла практически сразу после народных волнений. Ровно так было и у нас год назад. И я подумал ещё год назад (не сразу конечно), что это был бы неплохой инструмент для усмирения планктона. И ведь работает. Опять якобы мусульмане-джихадсты и тд. Я не знаю всей ситуации в Европе, но у нас власть держится за места порой даже истерично, убивая родных. Разные не так? Неужели кто-то в серьез верит в то, что экс-генерал кнб взял и повесился. Что для них какой-то там парень из провинции? Ну а власть чистейшем профите. Нехватка средств защиты и срочный закуп и тд. Вот такие мысли.
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18.08.2017, 15:25
фото пользователя horrorz
horrorz
Что вы предлагаете?
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19.08.2017, 01:01
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Пока ничего. Хочу для начала понять что же происходит на самом деле. Но знаю, что есть люди, которые кое-что все же предлагают. (кто ищет, тот найдёт)
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19.08.2017, 02:25
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