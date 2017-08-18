﻿ Забытый в автобусе трехлетний мальчик умер в больнице

В Турции погиб трёхлетний Альперен Сакин, какого водитель школьного автобуса привёз в детский сад, однако не заметил, что мальчик остался в салоне и закрыл машину, передает lenta.ru.
По информации Hürriyet Daily News, инцидент произошёл в городе Измире. Ребёнка обнаружили спустя несколько часов, когда он уже был без сознания.
Альперена отвезли в больницу, однако спасти не смогли. По словам врачей, когда мальчика привезли в медучреждение, он был уже мёртв.
По словам отца мальчика, сотрудники детского сада попытались скрыть правду, сказав, что ребенка не смогли разбудить к обеду.
«Это случилось в 18:30, в это время уже никто не обедает», - заявил мужчина, добавив, что Альперен провёл в душном автобусе без воды и еды десять часов.
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