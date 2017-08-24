﻿ Граждан Таджикистана заставят носить национальную одежду

Граждан Таджикистана заставят носить национальную одежду

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Граждан Таджикистана заставят носить национальную одежду

За нарушение этого закона будут наказывать.

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила законопроект о традиционной одежде, сообщает Радио Азаттык.

Документ, который ещё должна одобрить верхняя палата и подписать президент, считают шагом против консервативных исламских требований к одежде. Речь идёт о чёрных одеяниях, никабах и хиджабах.

Согласно поправкам в закон об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, "физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры: знать государственный язык и носить национальную одежду".

В ближайшее время правительство Таджикистана подготовит специальное распоряжение по использованию национальной одежды.

По информации Таджикской редакции, в начале этого месяца сотрудники госорганов провели в столице профилактические беседы с тысячами женщин, которые носят хиджаб. Ранее в ходе рейда в столице были выявлены факты продажи головного убора для женщин под названием тюрбан, который считается чуждым таджикской культуре ношения одежды, как хиджаб и сатр.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Vlad_2015
Vlad_2015
наказывать плетками по попеsmile
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24.08.2017, 17:00
фото пользователя USSR
USSR
Только в такой одежде и видел их. Что в столице, что в самой глубинке. И двадцать пять лет назад и десять. Красиво, им идет.
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24.08.2017, 17:01
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